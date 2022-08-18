Синоптик успокоил москвичей, боящихся повторения 2010 года из-за пожаров

Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области. В беседе с RT он заверил, что ситуация со смогом, как в 2010 году, в этот раз не повторится.

"2010 год" нам не грозит, потому что тогда продолжительность этого засушливого периода достигала почти 40 дней. Это началось в конце июня и закончилось во второй половине августа. Погода тогда была очень жаркая, с высокими температурами", — отметил синоптик.

Специалист добавил, что жара продлится ещё примерно неделю — ожидается 30–32 градуса, без осадков. Такая же погода отмечается и в области антициклона по всей европейской части России. Тем не менее ситуация с пожарами останется сложной до конца лета, предупредил Шувалов, поэтому сейчас стоило бы ввести запрет на посещение лесов.

"90% лесных пожаров, от которых появляется гарь, идущая на Москву, происходят потому, что кто-то не затушил костёр, пожарил шашлыки или бросил бутылку, которая потом сфокусировала солнечный свет... Самое главное сейчас — не допустить возникновения новых очагов, а это в очень большой степени зависит от поведения людей в лесах", — заключил эксперт.