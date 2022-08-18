Лебедев: Свыше 90% попавших под суд бизнесменов избегают лишения свободы

Большинство предпринимателей в России избегают лишения свободы за уголовные преступления. Об этом заявил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на XVII Совещании коллег из государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, за последние 20 лет пленум Верховного суда РФ более 50 раз обращался к вопросам назначения наказаний. И численность приговорённых к лишению свободы за этот период сократилась более чем в два раза: с 356 до 159 тысяч человек. Лебедев рассказал, что в прошлом году такое наказание получили 29% обвиняемых, большинство из них совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Причём 30% осуждённых имели одну судимость, а 42% — две и более. Также указывается, что лишение свободы условно назначено в 27% случаев, штраф — в 12%, а наказание в виде обязательных работ получили 16%. По словам Лебедева, количество людей, в отношении которых суд прекратил уголовное преследование, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021-м.

"Принципы справедливости и гуманизма реализуются судами также при разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора. И в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осуждённого", — сказал глава Верховного суда РФ.

А ещё в 2021 году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, наказание в виде лишения свободы было назначено лишь 9% осуждённых. Лебедев вместе с тем рассказал о законодательной инициативе Верховного суда относительно введения в РФ института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.

"Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию <...> Верховным судом РФ будет продолжена работа, направленная на укрепление правовых гарантий справедливости и гуманизма в уголовном судопроизводстве", — сказал он.