Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу

Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу. Такое заявление он сделал в ходе XVII Совещания председателей высших судебных инстанций стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Укреплению правовой защищённости подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", — приводит слова Лебедева РАПСИ.

Он добавил, что количество арестованных по решению суда уменьшилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда такая мера пресечения применялась по воле прокуроров.

Глава Верховного суда также выделил необычные идеи альтернативных видов наказания. Так, по его мнению, страдающие наркоманией и желающие добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку по отбыванию наказания в виде лишения свободы. При этом данная инициатива касается впервые осуждённых за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.