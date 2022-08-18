Глава Верховного суда РФ Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу
Глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев призвал реже заключать обвиняемых под стражу. Такое заявление он сделал в ходе XVII Совещания председателей высших судебных инстанций стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Укреплению правовой защищённости подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу", — приводит слова Лебедева РАПСИ.
Он добавил, что количество арестованных по решению суда уменьшилось в четыре раза по сравнению с периодом, когда такая мера пресечения применялась по воле прокуроров.
Глава Верховного суда также выделил необычные идеи альтернативных видов наказания. Так, по его мнению, страдающие наркоманией и желающие добровольно пройти курс лечения обвиняемые могут получить отсрочку по отбыванию наказания в виде лишения свободы. При этом данная инициатива касается впервые осуждённых за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков.
Ранее Лайф писал, что Верховный суд Российской Федерации признал право владельца домашнего животного требовать компенсацию морального вреда за гибель питомца. Такой вердикт инстанция вынесла во время рассмотрения дела россиянки Юлии Антиповой, собака которой погибла в результате наезда автомобиля.
ТАСС / Юрий Белинский