Украина обиделась на Deutsche Welle из-за фото Гитлера рядом с Зеленским

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко обвинил русскую службу немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle* в публикации "пророссийских материалов". В связи с этим он призвал власти Германии отреагировать на это.

"Мы призываем немецких партнёров отреагировать на нарративы российской пропаганды, которые распространяются в материалах DW", — написал Николенко в соцсетях.

В частности, недовольство министра вызвали такие цитаты: "Один промах украинских военных может спровоцировать ядерную катастрофу на Запорожской АЭС", "Запрет на въезд россиян не поможет победить президента РФ Владимира Путина". Кроме того, Николенко возмутило то, что журналисты опубликовали рядом с фотографией семьи Владимира Зеленского изображение Адольфа Гитлера.

А ранее аналитик газеты Telegraph спрогнозировал, что Запад потеряет интерес к Киеву уже через три месяца. Случится это из-за собственных проблем. В настоящий момент, по мнению Ричарда Кемпа, страны Запада думают над тем, как свести к минимуму ущерб своим "подорванным экономикам".