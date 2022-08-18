"Буча покажется детским лепетом": В Совфеде предупредили, чем обернётся провокация ВСУ на ЗАЭС

Ситуация с подготовкой Киевом диверсии на Запорожской АЭС несопоставима по опасности с предыдущими выходками режима президента Незалежной Владимира Зеленского, заявил в беседе с Лайфом первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал цели провокации Киева на ЗАЭС.

"Украина — мастер провокаций, достаточно вспомнить Бучу. Но Буча покажется просто детским лепетом по сравнению с тем, что они могут натворить на Запорожской атомной станции", — заметил сенатор.

По мнению Джабарова, особенно странно на этом фоне звучат требования госсекретаря США Энтони Блинкена, который призывает Россию уйти с территории атомной станции и отдать её под контроль Украины — при таком сценарии ВСУ её (ЗАЭС) просто взорвут. Если это случится, атомное облако достигнет и европейских стран, особенно юго-востока Европы, предупредил сенатор.

"И эта катастрофа будет страшная. Я думаю, мы должны быть готовы к этой провокации. Более того, мы должны быть готовы нанести превентивный удар по тем местам, откуда могут прилететь снаряды или ракеты на атомную станцию, чтобы не допустить этой трагедии. На кону стоит не судьба самой электростанции, а судьба людей в соседних областях, да и в Европе тоже", — сказал собеседник Лайфа.

Джабаров добавил, что украинская сторона вполне может воспользоваться приездом генсека ООН Антониу Гутерриша, поэтому России сейчас надо быть готовой упредить подобную провокацию.