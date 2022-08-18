"Представление предметных вопросов": Политолог оценил итоги встречи Путина с врио главы Владимирской области

Встреча президента России Владимира Путина с врио главы Владимирской области Александром Авдеевым, которая прошла накануне, была крайне продуктивна. В частности, на ней обсуждались важные социальные задачи, которые ставились и реализовались в регионе. Об этом в беседе с Лайфом рассказал руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

"Это было представление предметных вопросов. Конечно, Владимирская область не исчерпывается дорогами, необходимостью ремонтировать культурные здания, поддерживать граждан социально. Компактная, но в то же время понятная программа, по которой губернатор просил содействовать. Через поручение президента это сделать легче, чем действовать с уровня губернатора", — отметил политолог.

Кирьян обратил внимание на то, что Авдеев сделал особый акцент на инвестиционных проектах, которые сегодня реализуются. В частности, за минувший год в промышленные кластеры региона было привлечено порядка 100 миллиардов рублей. Как подчеркнул собеседник Лайфа, "далеко не каждый российский регион может похвастаться таким показателем".