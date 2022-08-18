Минздрав России обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса. Так, министерство добавило два новых препарата, которые помогут в борьбе с инфекцией: "Ингавирин" и комбинацию нирматрелвира и ритонавира, известную под марками "Миробивир" и "Скайвира".

"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения CoViD-19 у взрослых: "Фавипиравир", "Молнупиравир", нирматрелвир + ритонавир, "Ремдесивир", синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК), иммуноглобулин человека против CoViD-19, ИФН-α, "Умифеновир", имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты ("Ингавирин". — Прим. Лайфа), касиривимаб + имдевимаб", — сообщили в ведомстве.

Соответствующий документ был размещён на сайте министерства. Отметим, что в прошлой версии рекомендаций Минздрава РФ данных препаратов не было.