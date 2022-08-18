Девушки поделились, каково это — быть ими, и парни могут засунуть сексистские шутки куда подальше

"Я, вообще, считаю, что это несправедливо, что писать стоя могут только мужчины! Это так удобно, если ты где-то вне дома или на природе..." — silence_means_beauty.

"Если ты женщина, врачи будут либо просто игнорировать жалобы на боль, либо говорить, что ты драматизируешь. Однажды у меня была десятисантиметровая кровоточащая киста в яичнике, и мне пришлось ждать восемь часов, согнувшись пополам от боли. Когда меня наконец приняли, рентгенолог был в шоке от того, что меня не привели к нему раньше. Мало того, до этого мне говорили, что это просто "боли при овуляции", и дали слабенький обезбол. Бесит", — luna__leo77.

"То, что нам с детства вбивают в головы установки вроде "безопасность превыше всего". Например, я всегда боюсь оставаться одна, ведь всегда есть риск стать жертвой нападения/изнасилования. Но в то же время, если мы будем "слишком" осторожны, нас тут же назовут параноиками, ведь "не все мужчины "такие". А если, наоборот, забываем об этом, нам всегда напоминают: "Тебе не стоило себя так вести..." или ещё что", — OhWellCantEven.

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"Ответ на вопрос, что плохого в том, чтобы быть женщиной, во многом зависит от того, где ты живёшь. На нашей планете до сих пор есть места, где у женщин нет буквально никаких прав", — GuanSpanksYou.

"Я — плотница, и то, сколько я потратила времени на пререкания с продавцами в строительных магазинах, ошеломляет. На первый взгляд, они обычно кажутся восхищёнными "женщиной с инструментами", но в итоге оказывается, что настроены очень скептически. Но, даже если нет, выслушивать то, как здорово, что я занимаюсь таким необычным для женщины делом, утомляет. Я просто хочу забрать стройматериалы и поскорее вернуться в мастерскую!" — rabbitskinglue.

"То, как гормоны издеваются над моим телом, — просто невыносимо. Сначала половое созревание. Потом роды. И — вишенка на торте женской жизни — менопауза", — 629mrsn.

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"По факту я физически слабее среднестатистического мужчины, и я это просто ненавижу. Потому что хочу быть такой же сильной, как они. Полный отстой, когда ты не в состоянии поднять что-то тяжёлое, медленно бегаешь, а ещё все вокруг думают, что тебе нужна помощь", — VeronicaNoir.

"Стоит мне между делом обронить что-то про то, что я не хочу заводить детей, как тут же начинаются бесконечные расспросы. Иногда от совершенно незнакомых людей", — Content_Blood_9776.

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"Я регулярно хожу в спортзал и чертовски устала от мужчин, считающих, что их тренировки важнее. Что они могут взять что-то, когда очевидно, что я этим пользуюсь. На мои вопросы они отвечают мне "подожди". Плюс в процессе на тебя откровенно глазеют. Но и это ещё что — некоторые могут без разрешения тебя сфотографировать или снять на видео. Бог знает для каких целей", — Rare-Bed-1934.