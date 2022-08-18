Максим Фадеев честно ответил, жалеет ли о работе со сбежавшей из России певицей Наргиз
Известный продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос подписчицы, жалеет ли о том, что "писал песни для предателя Наргиз". Напомним, артистка сейчас обитает в Узбекистане, куда уехала несколько месяцев назад. Закирова пыталась вернуться в Москву, но ей закрыли въезд в РФ на 50 лет после того, как она осудила российскую спецоперацию на Украине.
Я жалею о том, что я сейчас вижу, что происходит с ней, — так, наверное, лучше сказать. Мне кажется, здесь в данном случае слова ничего не сыграют. Люди, мне кажется, сами всё видят, поэтому...
Максим Фадеев рассказал, жалеет ли о работе с Наргиз Закировой. Аудио © Telegram / Макс Фадеев
Фадеев заметил, что в Наргиз Закирову было вложено очень много любви и человеческого добра. Песни, написанные для исполнительницы, — "о настоящем, о чувствах человеческих".
Ей верили. Ну, вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю, теперь мы видим то, что мы видим
Максим Фадеев прославился как российский певец, автор песен, режиссёр и продюсер. В начале карьеры его незаурядные музыкальные способности и чувство стиля были забракованы мэтрами российской эстрады. Впрочем, трудности только закалили характер музыканта, подарившего россиянам множество прекрасных песен и открывшего им Линду, Глюкозу, Юлию Савичеву, Пьера Нарцисса и группу Serebro. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Фадеева читайте на сайте uznayvse.ru.
ТАСС / Вадим Тараканов / Анна Салынская