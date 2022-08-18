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18 августа, 07:50

Максим Фадеев честно ответил, жалеет ли о работе со сбежавшей из России певицей Наргиз

Известный продюсер Максим Фадеев ответил на вопрос подписчицы, жалеет ли о том, что "писал песни для предателя Наргиз". Напомним, артистка сейчас обитает в Узбекистане, куда уехала несколько месяцев назад. Закирова пыталась вернуться в Москву, но ей закрыли въезд в РФ на 50 лет после того, как она осудила российскую спецоперацию на Украине.

Я жалею о том, что я сейчас вижу, что происходит с ней, — так, наверное, лучше сказать. Мне кажется, здесь в данном случае слова ничего не сыграют. Люди, мне кажется, сами всё видят, поэтому...

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер

<p>Я жалею о том, что я сейчас вижу, что происходит с ней, — так, наверное, лучше сказать. Мне кажется, здесь в данном случае слова ничего не сыграют. Люди, мне кажется, сами всё видят, поэтому...</p>
<p>Я жалею о том, что я сейчас вижу, что происходит с ней, — так, наверное, лучше сказать. Мне кажется, здесь в данном случае слова ничего не сыграют. Люди, мне кажется, сами всё видят, поэтому...</p>
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Максим Фадеев рассказал, жалеет ли о работе с Наргиз Закировой. Аудио © Telegram / Макс Фадеев

Фадеев заметил, что в Наргиз Закирову было вложено очень много любви и человеческого добра. Песни, написанные для исполнительницы, — "о настоящем, о чувствах человеческих".

Ей верили. Ну, вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю, теперь мы видим то, что мы видим

Максим Фадеев

Музыкальный продюсер

<p>Ей верили. Ну, вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю, теперь мы видим то, что мы видим</p>
<p>Ей верили. Ну, вот это и была наша настоящая работа. А теперь я не знаю, теперь мы видим то, что мы видим</p>
Максим Фадеев поделился редким фото с женой, и фанатки поняли, почему у них нет шансов

Максим Фадеев поделился редким фото с женой, и фанатки поняли, почему у них нет шансов

Максим Фадеев прославился как российский певец, автор песен, режиссёр и продюсер. В начале карьеры его незаурядные музыкальные способности и чувство стиля были забракованы мэтрами российской эстрады. Впрочем, трудности только закалили характер музыканта, подарившего россиянам множество прекрасных песен и открывшего им Линду, Глюкозу, Юлию Савичеву, Пьера Нарцисса и группу Serebro. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Фадеева читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

ТАСС / Вадим Тараканов / Анна Салынская

Марта Белова

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