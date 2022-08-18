Максим Фадеев честно ответил, жалеет ли о работе со сбежавшей из России певицей Наргиз

Я жалею о том, что я сейчас вижу, что происходит с ней, — так, наверное, лучше сказать. Мне кажется, здесь в данном случае слова ничего не сыграют. Люди, мне кажется, сами всё видят, поэтому...

Максим Фадеев Музыкальный продюсер