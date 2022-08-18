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18 августа, 08:35

Воздух в Москве оказался неопасным, несмотря на смог

Мосэкомониторинг: Превышения концентрации продуктов горения в Москве нет

<p>Дымка в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Дымка в Москве из-за лесных пожаров в Рязанской области. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Превышения допустимой концентрации вредных веществ горения в атмосфере в Москве нет. Об этом сообщил заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

"С пяти утра зафиксировали рост концентрации веществ, характерных для горения, примерно на 30% выше обычных значений. При этом превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари", — приводит его слова телеканал "360".

Замдиректора добавил, что метеорологическая ситуация в городе не меняется. Напряжённая обстановка ожидается в ближайшие двое суток в ночные и утренние часы, однако удалённость пожара в Рязанской области позволит избежать превышения нормативов в столице, уточнил Никитич.

Терапевт объяснил, для кого наиболее опасен накрывший Москву смог

Терапевт объяснил, для кого наиболее опасен накрывший Москву смог

Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. Сегодня, 18 августа, в Мосэкомониторинге уточнили, что в столице в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки. А Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ограничить нахождение детей на игровых площадках.

Артур Лапсаков

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