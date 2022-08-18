Воздух в Москве оказался неопасным, несмотря на смог

Превышения допустимой концентрации вредных веществ горения в атмосфере в Москве нет. Об этом сообщил заместитель директора Мосэкомониторинга Евгений Никитич.

"С пяти утра зафиксировали рост концентрации веществ, характерных для горения, примерно на 30% выше обычных значений. При этом превышения нормативов не зафиксировали, но жители смогли ощутить запах гари", — приводит его слова телеканал "360".