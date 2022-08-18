Китайский автоконцерн Chery стал спонсором "Спартака"
Китайский автопроизводитель Chery стал новым спонсором московского "Спартака", сообщает Sport24.
Официально об этом стало известно на специальной пресс-конференции. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Добавим, что ранее спонсором красно-белых была компания Nissan, однако спонсорский контракт не был продлён после его завершения в июне.
Напомним, после пяти туров "Спартак" идёт в лидерах чемпионата России по футболу, опережая на два очка петербуржский "Зенит". В ближайшем туре красно-белые в дерби встретятся с "Динамо".
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