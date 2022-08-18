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18 августа, 08:20

Китайский автоконцерн Chery стал спонсором "Спартака"

Китайский автопроизводитель Chery стал новым спонсором московского "Спартака", сообщает Sport24.

Официально об этом стало известно на специальной пресс-конференции. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона. Добавим, что ранее спонсором красно-белых была компания Nissan, однако спонсорский контракт не был продлён после его завершения в июне.

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Напомним, после пяти туров "Спартак" идёт в лидерах чемпионата России по футболу, опережая на два очка петербуржский "Зенит". В ближайшем туре красно-белые в дерби встретятся с "Динамо".

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Shutterstock / Al.geba

Шамиль Гаджиев

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