Город окутан дымом: Лайф показывает обстановку в Рязани, откуда на Москву пришёл смог от пожаров
Рязанскую область, откуда на Москву пришёл смог, заволокло дымом от лесных пожаров
В Рязанской области не утихают лесные пожары, плотная дымка окутала столицу региона и окрестности. Лайф публикует кадры, снятые очевидцами в микрорайоне Олимпийский городок в Рязани.
Дым от лесных пожаров в Рязани и области, для тушения понадобилось около 30 единиц спецтехники. Видео © LIFE
Кроме того, по словам местных жителей, к району возгорания бригады спасательных служб пригнали около тридцати единиц спецтехники для ликвидации огня. Видео снято утром в четверг на въезде в населённый пункт Деулино на северо-востоке от города.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре, и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.
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