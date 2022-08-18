Город окутан дымом: Лайф показывает обстановку в Рязани, откуда на Москву пришёл смог от пожаров

Кроме того, по словам местных жителей, к району возгорания бригады спасательных служб пригнали около тридцати единиц спецтехники для ликвидации огня. Видео снято утром в четверг на въезде в населённый пункт Деулино на северо-востоке от города.

Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре, и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.