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18 августа, 08:15

Терапевт объяснил, для кого наиболее опасен накрывший Москву смог

Врач Звонков назвал астматиков наиболее чувствительными к смогу, накрывшему Москву

Накрывшие Москву и область смог и запах гари наиболее опасны для людей с астмой. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.

"Отреагировать могут только особо чувствительные — это пациенты, страдающие бронхиальной астмой. Они почувствуют эту гарь, на них это скажется, но надо просто принимать лекарственные препараты", — сказал он Лайфу.

Специалист уточнил, что благодаря расстоянию от Рязанской области до Москвы все твёрдые частицы, содержащиеся в дыму от лесных пожаров, исчезают и остаются только мелкие. Защититься от них можно мокрой медицинской маской, которую все используют от коронавируса. Смачивать её нужно регулярно, тогда она будет задерживать частицы, раздражающие слизистую оболочку.

Днём загрязнение снизится: Сколько ещё москвичам дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

Днём загрязнение снизится: Сколько ещё москвичам дышать гарью из-за лесных пожаров под Рязанью

"Также поможет достаточное питьё и желательно минерализованное, а не просто вода какая-то. Но и не стоит перестараться в этом деле, потому что избыток солей тоже не полезен", — добавил медик.

Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. Сегодня, 18 августа, в Мосэкомониторинге уточнили, что в столице в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки. А Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ограничить нахождение детей на игровых площадках.

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Кадр видео SHOT

Кристина Шайдуллина

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