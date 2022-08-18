Терапевт объяснил, для кого наиболее опасен накрывший Москву смог
Врач Звонков назвал астматиков наиболее чувствительными к смогу, накрывшему Москву
Накрывшие Москву и область смог и запах гари наиболее опасны для людей с астмой. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.
"Отреагировать могут только особо чувствительные — это пациенты, страдающие бронхиальной астмой. Они почувствуют эту гарь, на них это скажется, но надо просто принимать лекарственные препараты", — сказал он Лайфу.
Специалист уточнил, что благодаря расстоянию от Рязанской области до Москвы все твёрдые частицы, содержащиеся в дыму от лесных пожаров, исчезают и остаются только мелкие. Защититься от них можно мокрой медицинской маской, которую все используют от коронавируса. Смачивать её нужно регулярно, тогда она будет задерживать частицы, раздражающие слизистую оболочку.
"Также поможет достаточное питьё и желательно минерализованное, а не просто вода какая-то. Но и не стоит перестараться в этом деле, потому что избыток солей тоже не полезен", — добавил медик.
Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. Сегодня, 18 августа, в Мосэкомониторинге уточнили, что в столице в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки. А Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ограничить нахождение детей на игровых площадках.
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