Терапевт объяснил, для кого наиболее опасен накрывший Москву смог

Накрывшие Москву и область смог и запах гари наиболее опасны для людей с астмой. Об этом предупредил врач-терапевт Андрей Звонков.

"Отреагировать могут только особо чувствительные — это пациенты, страдающие бронхиальной астмой. Они почувствуют эту гарь, на них это скажется, но надо просто принимать лекарственные препараты", — сказал он Лайфу.

Специалист уточнил, что благодаря расстоянию от Рязанской области до Москвы все твёрдые частицы, содержащиеся в дыму от лесных пожаров, исчезают и остаются только мелкие. Защититься от них можно мокрой медицинской маской, которую все используют от коронавируса. Смачивать её нужно регулярно, тогда она будет задерживать частицы, раздражающие слизистую оболочку.