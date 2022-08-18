Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски на улице из-за запаха гари

Из-за появления в Москве запаха гари и дымки Роспотребнадзор рекомендует использовать на улице маски, ограничить нахождение детей на игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населённых пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях, использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)", — говорится в сообщении.

Также рекомендуется ограничить физические нагрузки, включая работы на открытом воздухе. В помещениях необходимо проводить регулярную влажную уборку, добавили в ведомстве.