Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски на улице из-за запаха гари
Из-за появления в Москве запаха гари и дымки Роспотребнадзор рекомендует использовать на улице маски, ограничить нахождение детей на игровых площадках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с сохраняющейся возможностью задымления населённых пунктов Роспотребнадзор рекомендует проведение мер профилактики, направленных на исключение рисков отравлений продуктами горения, предусматривающих: временное ограничение пребывания детей на игровых площадках, а также ограничение времени прогулки в детских дошкольных учреждениях, использование во время пребывания на открытом воздухе средств защиты органов дыхания (медицинские маски)", — говорится в сообщении.
Также рекомендуется ограничить физические нагрузки, включая работы на открытом воздухе. В помещениях необходимо проводить регулярную влажную уборку, добавили в ведомстве.
Жителям следует обильно пить щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника и брусники, а также зелёный чай. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания — появлении признаков одышки, кашля, бессонницы — необходимо обратиться к врачу.
Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. Днём Москва отправила в регион пожарных и технику для помощи в тушении пожаров. Сегодня, 18 августа, в Мосэкомониторинге уточнили, что в столице в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки.
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