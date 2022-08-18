В России выявили более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки впервые с 16 марта
В России за сутки выявили 35 809 случаев коронавируса — максимум с 16 марта. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.
При этом за последние сутки полностью излечился 21 491 пациент, а общее число выздоровевших составило 18 216 241. Количество летальных исходов за 24 часа увеличилось на 62 — до 383 362 за всё время. Всего в России с начала пандемии зафиксировали 19 000 055 случаев CoViD-19.
Из-за роста заболеваемости некоторые субъекты уже начинают возвращать антиковидные ограничения. Так, первым российским регионом, который решил вернуть маски в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай. При этом Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в тех субъектах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения.
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