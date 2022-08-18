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18 августа, 08:25

Оппозиция в Германии выступила против запрета на въезд российских туристов

Члены оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступают против запрета на въезд россиян в Шенгенскую зону. Они намереваются оказывать давление на немецкого канцлера Олафа Шольца, чтобы тот сдержал обещание и не вводил такие меры. Об этом заявил лидер партии Тино Хрупалла в беседе с РИА "Новости".

"Европейский континент не должен быть разделён. Мы будем оказывать давление на канцлера Шольца, чтобы на этот раз он придерживался своей позиции и не поддался снова давлению со стороны разжигателей войны "Зелёных" и Свободной демократической партии (FDP)", — сказал он.

Хрупалла подчеркнул, что Украина вместе с известными военными лоббистами призывает другие государства к введению запрета на въезд россиян. Однако Германия и Франция против этого, лидер АдГ надеется, что к ним присоединится и Венгрия, которая и ранее действовала "разумно и независимо". По словам Хрупаллы, свобода передвижения, путешествий — право человека.

"Нельзя просто лишить граждан России этого права. Такие запреты на въезд могут быстро выйти за рамки причин войны и привести к новому "железному занавесу". Мы не можем допустить это", — подчеркнул он.

По словам лидера АдГ, Шенгенский визовый кодекс не предусматривает прекращения выдачи краткосрочных виз. При этом он добавил, что правила "шенгена" предоставили странам – участницам Евросоюза большую свободу действий для политически мотивированных ограничений на разрешительные документы с долгосрочным периодом поездки.

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Ранее Шольц заявил, что с трудом представляет запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер высказывался, что ответственность за события на Украине несут власти РФ, а не жители страны. А недавно Шольц не поддержал запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам. При этом канцлер оговорился, что Германия будет и дальше поддерживать санкции.

Обложка ©

Freepik

Светлана Оперук

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