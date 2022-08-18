Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 8 августа

Курс доллара в ходе торгов 18 августа упал ниже 60 рублей, это произошло впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, на 12:35 мск курс доллара снижался на 1,38% — до 59,81 рубля. Кроме того, российская валюта укрепляется и по отношению к евро, который опустился ниже 61 рубля.