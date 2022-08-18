Курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 8 августа
Курс доллара в ходе торгов 18 августа упал ниже 60 рублей, это произошло впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, на 12:35 мск курс доллара снижался на 1,38% — до 59,81 рубля. Кроме того, российская валюта укрепляется и по отношению к евро, который опустился ниже 61 рубля.
Ранее аналитик Елена Михайлова предупредила об ослаблении американского доллара в августе. По её словам, введение незаконных санкций против РФ поставило под угрозу репутацию валюты — её стабильность и надёжность.
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