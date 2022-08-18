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18 августа, 10:18

Военнообязанных жительниц Украины обяжут встать на воинский учёт с 1 октября

Власти Украины обяжут женщин-военнослужащих встать на воинский учёт с октября 2022 года. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Фёдор Вениславский.

"Военнообязанные женщины должны будут встать на воинский учёт с 1 октября. Речь идёт о гражданках Украины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных. К женщинам, не вставшим на учёт, жёсткие санкции сразу применяться не будут", — приводит его слова УНИАН.

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В Минобороны Украины ранее заявили, что вставать на воинский учёт будут женщины, получившие образование в области химии, биологии, телекоммуникаций и по ряду других направлений. Эксперты не исключают, что список обязательных профессий в будущем может дополниться.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Ирина Фальке

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