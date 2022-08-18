Москва отправила спасателей и технику для помощи в тушении пожаров во Владимирской области

Москва оказывает помощь в тушении лесных пожаров во Владимирской области, в регион уже направлены 90 специалистов и 30 единиц техники. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

"Обнаружены очаги возгорания во Владимирской области. Для оказания помощи направили 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, Собянин отметил, что Москва продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Дополнительно столичный регион сегодня отправил ещё два вертолёта Ка-32А, которые могут единовременно сбрасывать до пяти тонн воды каждый.