Путин обсудил с президентом Индонезии саммит G20 и продовольственную безопасность

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо, обсудив подготовку к саммиту G20, продовольственную безопасность и двусторонние отношения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы глава российского государства поздравил Видодо и народ Индонезии с национальным праздником — Днём независимости, который отмечался 17 августа.

"Рассмотрены актуальные вопросы развития российско-индонезийских отношений с акцентом на реализацию договорённостей, достигнутых во время недавнего визита Джоко Видодо в Россию, включая продвижение ряда крупных двусторонних проектов в торгово-экономической сфере", — сказано в записи.

Также стороны обсуждали проблематику глобальной продовольственной безопасности. Путин информировал коллегу о предпринимаемых Россией усилиях совместно с Турцией и секретариатом ООН по стабилизации ситуации на мировых рынках зерна и удобрений. Кроме того, Путин и Видодо затронули ход подготовки к саммиту "Группы двадцати", который пройдёт на Бали в ноябре 2022 года.