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18 августа, 10:35

Обоняние не теряется: Россиянам перечислили новые симптомы ковида

Иммунолог Болибок назвал заложенность носа и головные боли новыми симптомами ковида

Новые штаммы коронавируса несут за собой изменения в симптоматике болезни. Сейчас заразившиеся могут испытывать заложенность носа, а также головные боли и дискомфорт в глазах. Об этом рассказал врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Сейчас при коронавирусе очень редко встречается симптом потери обоняния. Если в 2020 году именно он сигнализировал о наличии заболевания, то сегодня этот симптом в большинстве случаев не сопровождает болезнь", — уточнил специалист "Вечерней Москве".

Изменения в симптоматике связаны со спайк-протеином (белок), который атакует клетки человека. В зависимости от его конфигурации сам вирус приобретает определённую тропность — способность поражать ткани пациента, объяснил иммунолог.

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Сейчас штамм "кентавр" вызывает заложенность носа, головную боль и боль в глазных яблоках, предупредил Болибок. При этом у "омикрона" есть отличительная особенность — слабость в теле, что не встречается у других видов ОРВИ-вирусов.

Ранее учёные заявили, что более 56% носителей омикрон-штамма не подозревают о заражении. Также специалисты выяснили, что лишь 10% пациентов, переболевших "омикроном" в скрытой форме, испытывали какие-либо симптомы болезни, включая высокую температуру, насморк или кашель.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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