Названы две самые главные "мишени" ВСУ на Запорожской АЭС

Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал две самые опасные цели ВСУ на атомной электростанции. Его слова приводит RT.

"Две основные цели, если мы говорим о Запорожской АЭС. Первая — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур", — сказал Рогов.

При этом он уточнил, что все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся под надёжной защитой. Дело в том, что эти объекты оснащены оболочкой в виде прочного слоя железобетона.