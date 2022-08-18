Названы две самые главные "мишени" ВСУ на Запорожской АЭС
Власти Запорожской области назвали две самые главные цели ВСУ на АЭС
Член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал две самые опасные цели ВСУ на атомной электростанции. Его слова приводит RT.
"Две основные цели, если мы говорим о Запорожской АЭС. Первая — это сухое хранилище отходов ядерного топлива, вторая — это охладительный контур", — сказал Рогов.
При этом он уточнил, что все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся под надёжной защитой. Дело в том, что эти объекты оснащены оболочкой в виде прочного слоя железобетона.
Ранее в Минобороны РФ предупредили, что при аварии на ЗАЭС радиация накроет Германию, Польшу и Словакию, продемонстрировав в подтверждение прогноза карту с распределением радиации в случае выброса.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
ТАСС / АР