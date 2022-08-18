Москву накрыло дымом: что происходит в Рязанской области и чем это грозит столице Смог от полыхающих в Рязанской области пожаров распространяется по Москве. В Рослесхозе говорят, что власти региона скрывали масштабы бедствия, поэтому в ближайшие дни ситуация в столице не изменится. 18 августа, 10:08 Обложка © ТАСС / Алешковский Митя

Уже второй день жители сразу нескольких административных округов Москвы чувствуют запах дыма и видят смог: в столицу добралась гарь от пожаров в Рязанской области. Дым накрыл и некоторые подмосковные города: Ступино — на юге и Королёв — на северо-востоке. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщили Лайфу, что на дорогах Подмосковья ухудшилась видимость из-за смога, поэтому водителям следует проявить бдительность.

Дым над Москвой. Видео © Telegram / SHOT

Согласно сообщению Мосэкомониторинга, ночью ветер изменился, поэтому города заволокло продуктами горения. В ближайшее время ветер не переменится, поэтому эксперты ожидают роста задымления столичного воздуха. Дымка будет беспокоить жителей ещё двое суток в ночное и утреннее время.

Горят рязанские леса

Ещё вчера Рослесхоз объяснял запах гари в Москве пожарами в Рязанской области. Представители ведомства считают, что областные органы лесного хозяйства скрывали реальную площадь пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы. Теперь проверкой местных чиновников должен заняться Следственный комитет. Не исключено, что будут возбуждены уголовные дела за халатность.

Видео © Telegram / SHOT

Сейчас в ликвидации пожаров в рязанских лесах участвует 353 сотрудника МЧС, использующих 127 единиц техники, включая два самолёта Ил-76. Вчера сотрудников было меньше. Но после переоценки масштабов возгорания ГУ МЧС России по Москве направило в регион дополнительные силы: 57 человек и 15 единиц техники, в том числе самолёты. Сообщается, что верховой пожар в Спасском районе Рязанской области уже ликвидирован.

В этом году Рязанская область заняла первое место по количеству возгораний в Центральном федеральном округе, где за лето зарегистрировано уже 28 лесных пожаров. По всей области объявлен режим ЧС, посещение лесов запрещено. Как это часто бывает, пожар спровоцировала сильная августовская жара. Возгорание охватило 500 гектаров Окского заповедника Спасского района Рязанской области.

Рязань сейчас практически превратилась в Москву 2010 года. Видео © Telegram / SHOT

Жителей Москвы беспокоит вопрос, может ли повториться ситуация 2010 года, когда город оказался на грани настоящей экологической катастрофы. Во всяком случае, жители Рязани публикуют видео, как центр города уже заволокло гарью. Опрошенные Лайфом эксперты считают повторение ситуации 2010 года маловероятным. Тогда загорелись торфяники, которые очень трудно тушить, а сейчас речь идёт о лесных пожарах, с которыми справиться проще. Хотя ситуация остаётся напряжённой: в регионе сохраняется устойчивая жара, которая порой доходит до 32 градусов.

Роспотребнадзор пока рекомендует москвичам ограничить пребывание детей на игровых площадках, использовать на улице маски и пить больше воды. При появлении одышки и кашля следует незамедлительно обратиться к врачу.

Фото © Shutterstock Повторится ли в Москве ситуация 2010 года? 0 Да, смог точно такой же, как и двенадцать лет назад Повторение возможно, если не смогут ликвидировать очаг пожара Нет, сотрудники МЧС за пару дней ликвидируют пожар

Авторы Станислав Сенькин