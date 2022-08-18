В Правительство Херсонской области назначили ряд управленцев из России

В Администрации Херсонской области объявили о назначениях управленцев из России. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба региона.

"В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы", — говорится в сообщении.

Так, на должность первого замглавы администрации по безопасности региона назначен уроженец Рыбинска Алексей Катериничев. Он окончил Пограничную академию ФСБ России и ранее занимал пост замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Заместителем председателя правительства – министром промышленности региона назначен уроженец Челябинска Семён Машкауцан. Ранее он занимал руководящие должности в системе федеральных органов исполнительной власти, в частности, он работал в Минпромторге РФ. Министром финансов в Правительстве Херсонской области назначен Евгений Немтинов, который до этого трудился в Министерстве финансов Крыма.

В сообщении также сказано, что с приходом вышеперечисленных специалистов Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развитая при активной поддержке РФ.