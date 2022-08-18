Финнам посоветовали задуматься об эффективности премьера после видео с дикими танцами

Премьер-министр Финляндии Санна Марин имеет много свободного времени, раз успевает отжигать на вечеринках. Однако, как сказала Лайфу педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева, это заставляет задуматься, все ли силы она отдаёт на благо страны.

"Все высокопоставленные чиновники — люди тоже. У нас сейчас идёт всемирный процесс десокрализации власти, то есть они уподобляются народу, не понимая, что если они такие же, как мы, то на какой чёрт они нам нужны. Мы, как избиратели и люди, принимающие от них власть, ждём чего-то большего, чем мы сами можем", — сказала эксперт.

С другой стороны, политикам тоже необходимо развлекаться, однако для этого должно быть свободное время. Гражданам Финляндии стоит задуматься, действительно ли все силы Марин отдаёт на благо страны.

"Вообще, чем больше представитель власти посещает подобного рода вечеринки, тем больше сомнений, что он занимается делом. И не стоит допускать, чтобы такие кадры просачивались в Сеть", — добавила Николаева.