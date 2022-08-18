Геолог Попов развеял мифы о Гром-камне, на котором стоит Медный всадник в Петербурге

Геолог Георгий Попов развеял мифы о Гром-камне, на котором установлен Медный всадник в Санкт-Петербурге. Так, считается, что пьедестал знаменитого памятника Петру I представляет собой монолит гранита рапакиви, осколки которого расположены на берегу Финского залива, но специалисты уже опровергли данный факт.

"Рассмотрим повнимательнее гранит Гром-камня и гранит, например, внутренних колонн Казанского собора — классический рапакиви. Не надо быть геологом, чтобы увидеть, как сильно они отличаются! Изучение микропроб с поверхности постамента также позволило сделать вывод, что гранит пьедестала Медного всадника точно не является классическим рапакиви", — подчеркнул эксперт в интервью газете "Петербургский дневник".

Геолог добавил, что полное наименование породы Гром-камня звучит как биотит-мусковитовый калиево-полевошпатовый гранит. Кроме того, Попов рассказал, что на самом деле постамент Медного всадника весит чуть более 500 тонн, в то время как есть мнение, что он тяжелее в три раза.