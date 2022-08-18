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18 августа, 12:00

Во Внуково задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ золото на 800 млн рублей

Контрабандисты пытались перевезти в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) более 200 килограммов золота общей стоимостью 800 миллионов рублей, их задержали в международном аэропорту Внуково. Об этом сообщил пресс-центр Федеральной таможенной службы в телеграм-канале.

  • Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
  • Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню
    Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Золотые слитки, которые пытались перевезти в ОАЭ контрабандисты. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

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"Золотые слитки на 800 млн рублей таможенники не дали контрабандой вывезти в ОАЭ. 225 кг золота и шестерых перевозивших его курьеров оперативники задержали в аэропорту Внуково", — говорится в сообщении.

Контрабандисты разделились на две группы для того, чтобы вывезти из РФ 45 слитков. Часть злоумышленников, в багаже которых находилось золото, должны были лететь в Ереван. И выбор пал на Армению неслучайно: страна входит в состав ЕАЭС, и там не проводится таможенный контроль. А вторая группа вылетала в Дубай. Замаскировавшись в туристов, они преодолели зону таможенного контроля с пустой ручной кладью. Когда же все проверки закончились, сообщники обменялись сумками и сели в самолёт, где их и задержали.

"Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы", — добавили в ФТС.

Таможня не дала американцу вывезти старинные доллары из России

Таможня не дала американцу вывезти старинные доллары из России

А в июле молдаванин пытался вывезти из России контрабандой почти 30 кг накладных ресниц. В результате таможенники конфисковали товар. Мужчина сообщил, что о содержимом пакетов он осведомлён не был.

Обложка ©

Telegram / ФТС России | ProТаможню

Светлана Оперук

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