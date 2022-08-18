Во Внуково задержали контрабандистов, пытавшихся вывезти в ОАЭ золото на 800 млн рублей

Контрабандисты пытались перевезти в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) более 200 килограммов золота общей стоимостью 800 миллионов рублей, их задержали в международном аэропорту Внуково. Об этом сообщил пресс-центр Федеральной таможенной службы в телеграм-канале.









"Золотые слитки на 800 млн рублей таможенники не дали контрабандой вывезти в ОАЭ. 225 кг золота и шестерых перевозивших его курьеров оперативники задержали в аэропорту Внуково", — говорится в сообщении.

Контрабандисты разделились на две группы для того, чтобы вывезти из РФ 45 слитков. Часть злоумышленников, в багаже которых находилось золото, должны были лететь в Ереван. И выбор пал на Армению неслучайно: страна входит в состав ЕАЭС, и там не проводится таможенный контроль. А вторая группа вылетала в Дубай. Замаскировавшись в туристов, они преодолели зону таможенного контроля с пустой ручной кладью. Когда же все проверки закончились, сообщники обменялись сумками и сели в самолёт, где их и задержали.

"Возбуждено четыре уголовных дела о контрабанде по ст. 226.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы", — добавили в ФТС.