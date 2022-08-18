Стало известно меню напитков новой сети кофеен Stars Coffee
Сеть кофеен Stars Coffee, которая ранее относилась к американскому бренду Starbucks, опубликовала новое меню напитков. Ранее рэпер Тимати, который выкупил долю в бизнесе, пообещал любителям кофе не разочаровать их и предоставить "продукт нового уровня качества".
Так, на сайте компании есть следующие позиции: эспрессо-тоник, бамбл, фраппе маття, фраппе мокка, фраппе карамельный, латте, охлаждённый латте, латте "Малиновый пай с лавандой", а также маття латте "Клубника". Судя по всему, знаменитый ледяной напиток Starbucks теперь будет называться не фраппучино, а просто фраппе.
Ранее Лайф сообщал, что кофейни нового Starbucks будут называться Stars Coffee. Это был один из трёх товарных знаков, на регистрацию которых новые владельцы бизнеса подали заявки в Роспатент. Среди них также были названия Stars Pinskiy Coffee и Stars Kanokov Coffee. Открытие Stars Coffee в Москве ожидается сегодня, 18 августа.
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