Стало известно меню напитков новой сети кофеен Stars Coffee

Сеть кофеен Stars Coffee, которая ранее относилась к американскому бренду Starbucks, опубликовала новое меню напитков. Ранее рэпер Тимати, который выкупил долю в бизнесе, пообещал любителям кофе не разочаровать их и предоставить "продукт нового уровня качества".

Так, на сайте компании есть следующие позиции: эспрессо-тоник, бамбл, фраппе маття, фраппе мокка, фраппе карамельный, латте, охлаждённый латте, латте "Малиновый пай с лавандой", а также маття латте "Клубника". Судя по всему, знаменитый ледяной напиток Starbucks теперь будет называться не фраппучино, а просто фраппе.