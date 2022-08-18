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18 августа, 11:36

Тренер Помазной предостерёг от занятий спортом на улице на фоне смога от пожаров

Тренировки на улице и в помещениях без системы фильтрации воздуха лучше отложить из-за смога, который вызвали пожары в Рязанской области. Об этом заявил спортивный тренер, руководитель проекта "Отряд красных панам" Денис Помазной.

"Как тренер говорю, что лучше воздерживаться от тренировок. Тут лишний раз опасно на улицу выходить", — приводит его слова РИАМО.

Тренировки можно продолжать только в помещениях с системой фильтрации воздуха, добавил специалист. По словам Помазного, при занятиях под открытым небом важно учитывать высокую температуру, также не следует заниматься спортом рядом с автотрассами и в местах на природе.

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Лайф напоминает, что сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё утром 17 августа. Местами был виден и лёгкий смог. Также мы показывали то самое возгорание в Рязанской области, дым от которого накрыл столицу. Сегодня, 18 августа, в Мосэкомониторинге уточнили, что в столице в ближайшие двое суток в ночное и утреннее время ожидается рост концентраций и появление дымки. А Роспотребнадзор рекомендовал носить маски и ограничить нахождение детей на игровых площадках.

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Кадр из видео LIFE

Артур Лапсаков
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