Тренер Помазной предостерёг от занятий спортом на улице на фоне смога от пожаров

Тренировки на улице и в помещениях без системы фильтрации воздуха лучше отложить из-за смога, который вызвали пожары в Рязанской области. Об этом заявил спортивный тренер, руководитель проекта "Отряд красных панам" Денис Помазной.

"Как тренер говорю, что лучше воздерживаться от тренировок. Тут лишний раз опасно на улицу выходить", — приводит его слова РИАМО.