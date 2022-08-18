Гигантский водяной смерч на побережье Флориды чуть не унёс с пляжа людей
Американцы сняли на видео разрушительной силы водный смерч, который обрушился на побережье штата Флорида. Свидетелями разбушевавшейся стихии стали отдыхающие на пляже "Редингтон".
Водяной смерч на северо-западе Флориды пронёсся по пляжу с отдыхающими. Видео © Twitter / @MattDevittWINK
На кадрах видно, как ураган пронёсся по пляжу и снёс по пути всё, что находилось в туристической зоне около бассейна. Торнадо оторвало от земли шезлонги вместе с зонтами, а убегающие посетители пляжа еле успели спастись.
По словам очевидцев, водяной смерч образовался в районе пляжа "Редингтон" и пронёсся вдоль всего берега. О жертвах стихии информации нет.
Ранее метеоролог Шувалов объяснил, что делать при возникновении смерча. Также стоит помнить, что информация о возникновении смерчей прогнозируется за сутки, поэтому туристам важно следить за метеосводками, заметил метеоролог.
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Скриншот © Twitter / @MattDevittWINK