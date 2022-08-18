МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье
МЧС России предупредило о пожароопасности наивысшего класса в Подмосковье в ближайшие три дня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов", — говорится в сообщении.
Также в ГУ МЧС России по Московской области сейчас функционирует штаб по контролю за обстановкой. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Московской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Как уточнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона, данная мера будет действовать с 19 по 28 августа.
Ранее Лайф сообщал, что смог из-за лесных пожаров в Рязанской области продолжает распространяться по Москве и Подмосковью. Дымка видна уже не только на юге столицы, но и в центре и даже на севере. В Рязанской области площадь лесных пожаров за ночь увеличилась более чем вдвое, сообщили власти региона.