МЧС предупредило об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

МЧС России предупредило о пожароопасности наивысшего класса в Подмосковье в ближайшие три дня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С 19 по 22 августа в регионе ожидается самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Это значит, что велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов", — говорится в сообщении.

Также в ГУ МЧС России по Московской области сейчас функционирует штаб по контролю за обстановкой. Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Московской области ввели ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Как уточнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона, данная мера будет действовать с 19 по 28 августа.