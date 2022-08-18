Машков — о последствиях санкций: Россия поднимает голову после десятилетий унижения

Россия наконец поднимает голову после десятилетий унижения. Об этом в беседе с kp.ru заявил народный артист РФ Владимир Машков, отвечая на вопрос о последствиях санкций, введённых Западом против нашей страны.

"Сейчас мы живём в уникальной, абсолютно невероятной, развивающейся стране, которая наконец поднимает голову после многих десятилетий унижения. Мы сильные, умные, талантливые люди", — сказал актёр.

Также Машков отреагировал на кампанию по отмене русской культуры, распространённую в ряде стран. Артист подчеркнул, что этого сделать не получится, так как необходимые рычаги отсутствуют.