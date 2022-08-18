МО РФ: Три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область

Три самолёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены на аэродром Чкаловск в Калининградскую область в рамках стратегического сдерживания. Дежурство истребителей-перехватчиков будет круглосуточным. Об этом сообщили в Минобороны России.