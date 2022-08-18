МО РФ: Три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область
Три самолёта МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены на аэродром Чкаловск в Калининградскую область в рамках стратегического сдерживания. Дежурство истребителей-перехватчиков будет круглосуточным. Об этом сообщили в Минобороны России.
Три МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" переброшены в Калининградскую область. Видео © Минобороны РФ
"В ходе полёта отработаны вопросы взаимодействия с истребительной авиацией 6 армии ВВС и ПВО, а также морской авиацией Балтийского флота", — добавили в Минобороны.
Напомним, что ВС РФ уже использовали комплекс "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине. Так, 19 марта стало известно, что гиперзвуковые ракеты нанесли удар по украинскому подземному складу боеприпасов в Ивано-Франковской области, а также по складам горючего в Николаевской области. 11 апреля российские войска уничтожили "Кинжалом" заглублённый, хорошо защищённый командный пункт группировки ВСУ в районе населённого пункта Часов Яр. Применение ракетного комплекса в ходе спецоперации подтвердило его эффективность, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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