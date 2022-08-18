На Украине в ходе спецоперации погиб сын замглавы Правительства ЕАО
Мария Костюк с сыном Андреем. Обложка © VK / Мария Костюк
Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в телеграм-канале выразил "самые глубокие соболезнования" замглавы Правительства Еврейской автономной области Марии Костюк. Её сын погиб в ходе спецоперации на Украине.
"Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции", — отметил сенатор.
Джабаров подчеркнул, что память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, а также у всех, кто знал его. Сама же Мария Костюк сообщила, что прощание с сыном пройдёт 19 августа в Биробиджане в Благовещенском кафедральном соборе. По её словам, Андрей "отдал жизнь ради будущего" и, выбрав путь военного, не мог поступить по-другому. Подробностей произошедшего Костюк не раскрыла.
Ранее сообщалось, что за полгода обстрелов со стороны Украины погибло 80 мирных жителей ЛНР. В общей сложности по территории республики противник выпустил свыше десяти тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО M142 HIMARS, "Град", "Ураган" и БМ-30 "Смерч".