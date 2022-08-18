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18 августа, 10:52

На Украине в ходе спецоперации погиб сын замглавы Правительства ЕАО

<p>Мария Костюк с сыном Андреем. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/kostuyk_eao?z=photo428889938_457239083/album428889938_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Костюк</a></p>

Мария Костюк с сыном Андреем. Обложка © VK / Мария Костюк

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в телеграм-канале выразил "самые глубокие соболезнования" замглавы Правительства Еврейской автономной области Марии Костюк. Её сын погиб в ходе спецоперации на Украине.

"Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции", — отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, а также у всех, кто знал его. Сама же Мария Костюк сообщила, что прощание с сыном пройдёт 19 августа в Биробиджане в Благовещенском кафедральном соборе. По её словам, Андрей "отдал жизнь ради будущего" и, выбрав путь военного, не мог поступить по-другому. Подробностей произошедшего Костюк не раскрыла.

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Ранее сообщалось, что за полгода обстрелов со стороны Украины погибло 80 мирных жителей ЛНР. В общей сложности по территории республики противник выпустил свыше десяти тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты "Точка-У", РСЗО M142 HIMARS, "Град", "Ураган" и БМ-30 "Смерч".

Наталья Исакова

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