На Украине в ходе спецоперации погиб сын замглавы Правительства ЕАО

Джабаров подчеркнул, что память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, а также у всех, кто знал его. Сама же Мария Костюк сообщила, что прощание с сыном пройдёт 19 августа в Биробиджане в Благовещенском кафедральном соборе. По её словам, Андрей "отдал жизнь ради будущего" и, выбрав путь военного, не мог поступить по-другому. Подробностей произошедшего Костюк не раскрыла.