Первая женщина-военнослужащая ВС РФ погибла в ходе спецоперации на Украине
На Украине в ходе спецоперации погибла первая российская военнослужащая
Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла в ходе военной спецоперации на Украине. Информацию о смерти женщины-военнослужащей изданию V1.ru подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.
Уроженка Майкопа стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО. Анастасии было 35 лет, у неё остались двое детей, муж, а также мама, сестра и брат. По словам её близких и знакомых, служба в армии была мечтой женщины.
"Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было её выбором", — рассказали знакомые погибшей.
Прощание с Анастасией Савицкой прошло сегодня, 13 июля, в ритуальном комплексе "Память" на улице Землячки в Волгограде. На протяжении всей траурной церемонии от гроба женщины не отходил её супруг.
Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о формировании некоего "собянинского полка". Как утверждают журналисты, данное военное подразделение, участники которого собираются участвовать в СВО на Украине, частично якобы финансируется из бюджета Москвы.
VK / Минобороны РФ