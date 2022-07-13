Первая женщина-военнослужащая ВС РФ погибла в ходе спецоперации на Украине

Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла в ходе военной спецоперации на Украине. Информацию о смерти женщины-военнослужащей изданию V1.ru подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Уроженка Майкопа стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО. Анастасии было 35 лет, у неё остались двое детей, муж, а также мама, сестра и брат. По словам её близких и знакомых, служба в армии была мечтой женщины.

"Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было её выбором", — рассказали знакомые погибшей.

Прощание с Анастасией Савицкой прошло сегодня, 13 июля, в ритуальном комплексе "Память" на улице Землячки в Волгограде. На протяжении всей траурной церемонии от гроба женщины не отходил её супруг.