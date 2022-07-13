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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 13:19
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Первая женщина-военнослужащая ВС РФ погибла в ходе спецоперации на Украине

На Украине в ходе спецоперации погибла первая российская военнослужащая

Ефрейтор из Волгограда Анастасия Савицкая погибла в ходе военной спецоперации на Украине. Информацию о смерти женщины-военнослужащей изданию V1.ru подтвердил председатель городского совета ветеранов Александр Струков.

Уроженка Майкопа стала первой девушкой-военнослужащей, погибшей в ходе СВО. Анастасии было 35 лет, у неё остались двое детей, муж, а также мама, сестра и брат. По словам её близких и знакомых, служба в армии была мечтой женщины.

"Она с детства мечтала служить в армии, с 18 лет подписала контракт. Участие в специальной операции было её выбором", — рассказали знакомые погибшей.

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Прощание с Анастасией Савицкой прошло сегодня, 13 июля, в ритуальном комплексе "Память" на улице Землячки в Волгограде. На протяжении всей траурной церемонии от гроба женщины не отходил её супруг.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что в Кремле отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о формировании некоего "собянинского полка". Как утверждают журналисты, данное военное подразделение, участники которого собираются участвовать в СВО на Украине, частично якобы финансируется из бюджета Москвы.

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VK / Минобороны РФ

Наталья Исакова
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