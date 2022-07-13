В Кремле отреагировали на слухи о формировании некоего "собянинского полка"

В Кремле ничего не знают о якобы сформированном в Москве "полке", куда набирают добровольцев для участия в специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве якобы сформировано подразделение для участия в СВО. Добровольцы называют новую военную структуру "собянинским полком" (от фамилии мэра Москвы Сергея Собянина). Так называемый полк, как утверждают журналисты, финансируется из столичного бюджета.

"Нет, нам ничего об этом не известно", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.