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Регион
Опубликовано 13 июля 2022, 10:18

В Кремле отреагировали на слухи о формировании некоего "собянинского полка"

Песков: В Кремле ничего не знают о якобы формировании некоего "собянинского полка"

В Кремле ничего не знают о якобы сформированном в Москве "полке", куда набирают добровольцев для участия в специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Москве якобы сформировано подразделение для участия в СВО. Добровольцы называют новую военную структуру "собянинским полком" (от фамилии мэра Москвы Сергея Собянина). Так называемый полк, как утверждают журналисты, финансируется из столичного бюджета.

"Нет, нам ничего об этом не известно", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"
В Курской области будет создан батальон "Сейм" для поддержки участников "Операции Z"

А ранее Песков заявил о поддержке идеи создать в Приморье отряд добровольцев для участия в СВО. По его словам, инициатива, которую предложил губернатор региона Олег Кожемяко, заслуживает "самой высокой оценки".

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Unsplash

Александр Юнашев
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