В Кремле высоко оценили идею создания добровольческих отрядов в регионах для участия в СВО

Инициатива создания региональных добровольческих отрядов для участия в проводимой Россией спецоперации на Украине заслуживает самой высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на намерения губернатора Приморского края Олега Кожемяко создать в регионе добровольческий батальон "Тигр" и сопровождать его.

"Насколько я понимаю, речь идёт исключительно о добровольческой инициативе, которая, конечно, заслуживает самую высокую оценку. Единственное, всё же хочется надеяться, не знаю деталей, что сам губернатор всё же останется руководить регионом", — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что нахождение главы региона на посту очень важно, учитывая, что Приморский край является большим. В целом в Кремле относятся с уважением и положительно оценивают идею создания региональных добровольческих отрядов, заключил пресс-секретарь президента РФ.