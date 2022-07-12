МО РФ: Союзные войска за последние три недели уничтожили почти 500 иностранных наёмников

Число иностранных наёмников на Украине сократилось с 3221 человека до 2741 в результате наступательных действий войск РФ, ДНР, ЛНР за прошедшие три недели. Данные публикует Минобороны РФ, уточняя, что ведомство отслеживает и фиксирует всех прибывших в Незалежную для участия в боях на стороне ВСУ.

Обновлённые данные по количеству иностранных наёмников на Украине. Статистика © Минобороны РФ

"Вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", — добавили в министерстве.

Там отметили, что, несмотря на прибытие ещё 151 наёмника за последние недели, 391 боевик уничтожен, а 240 поспешили покинуть территорию Украины.