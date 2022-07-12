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Опубликовано 12 июля 2022, 09:59

МО РФ: Союзные войска за последние три недели уничтожили почти 500 иностранных наёмников

Число иностранных наёмников на Украине сократилось с 3221 человека до 2741 в результате наступательных действий войск РФ, ДНР, ЛНР за прошедшие три недели. Данные публикует Минобороны РФ, уточняя, что ведомство отслеживает и фиксирует всех прибывших в Незалежную для участия в боях на стороне ВСУ.

Обновлённые данные по количеству иностранных наёмников на Украине. Статистика © Минобороны РФ

Обновлённые данные по количеству иностранных наёмников на Украине. Статистика © Минобороны РФ

"Вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наёмников, их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается", добавили в министерстве.

Там отметили, что, несмотря на прибытие ещё 151 наёмника за последние недели, 391 боевик уничтожен, а 240 поспешили покинуть территорию Украины.

Стало известно, наёмников из каких стран ВС РФ уничтожили больше всего на Украине
Стало известно, наёмников из каких стран ВС РФ уничтожили больше всего на Украине

Ранее Лайф рассказывал, что авиация ВКС России уничтожила до 250 украинских военных и наёмников. Это произошло в Основянском и Слободском районах Харькова.

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Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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