Маркетолог предрёк успех бывшим кофейням сети Starbucks

Заведения бывшей сети Starbucks после открытия под новым названием привлекут не только старых клиентов, но и новую аудиторию. Ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и холдинговая компания "Синдика", выкупившие российский бизнес кофеен, имеют опыт в сегменте ресторанов и будут следить, чтобы предложение было максимально премиальным. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.

"Думаю, новые кофейни будут привлекать не только постоянных посетителей Starbucks, но и достаточно большую новую аудиторию. Уверен, что у новой команды будет много маркетинговых решений, которые существенно увеличат популярность сети", — сказал он.

По мнению Чумакова, меню будет гораздо интереснее в плане кофе и других элементов, отметил эксперт, а по цене существенных изменений не будет. При этом маркетолог не стал делать прогнозы относительно успешности нового бренда, отметив, что это только время покажет.