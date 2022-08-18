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18 августа, 10:59

На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу частично возобновлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщили в четверг в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

"С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме. Въезд в РФ для грузового транспорта приостановлен со стороны Эстонии", — уточняется в сообщении пресс-службы ФТС в телеграм-канале.

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Ранее в четверг ведомство сообщало о приостановке движения грузовых авто через пункт пропуска в районе Ивангород – Нарва (МАПП Ивангород), который власти Эстонии планировали закрыть на въезд и выезд на несколько месяцев в связи с ремонтом прилегающих дорог.

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Telegram / ФТС России

Ирина Фальке
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