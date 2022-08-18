На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей
Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу частично возобновлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщили в четверг в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.
"С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме. Въезд в РФ для грузового транспорта приостановлен со стороны Эстонии", — уточняется в сообщении пресс-службы ФТС в телеграм-канале.
Ранее в четверг ведомство сообщало о приостановке движения грузовых авто через пункт пропуска в районе Ивангород – Нарва (МАПП Ивангород), который власти Эстонии планировали закрыть на въезд и выезд на несколько месяцев в связи с ремонтом прилегающих дорог.
Telegram / ФТС России