На границе с Эстонией возобновилось движение грузовых автомобилей

Движение грузовых автомобилей через российско-эстонскую границу частично возобновлено после кратковременной приостановки. Об этом сообщили в четверг в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

"С 12:00 грузовые авто выезжают из России в штатном режиме. Въезд в РФ для грузового транспорта приостановлен со стороны Эстонии", — уточняется в сообщении пресс-службы ФТС в телеграм-канале.