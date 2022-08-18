В России на следующей неделе стартуют первые шоп-туры в Белоруссию

Туроператор FUN&SUN запустил первые организованные шоп-туры для россиян в Белоруссию. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Белоруссия — универсальное направление, где возможны разные варианты отдыха — от экскурсионных поездок до оздоровительных туров. Текущие экономические условия сформировали и новый тренд: становятся популярны поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами", — сказано в записи.

Сейчас в Минске открыты почти все магазины зарубежных брендов, приостановивших или свернувших работу в России. Рады клиентам и премиальные бутики, где можно купить престижные вещи, а с сентября возобновит работу ретейлер H&M, который сейчас проводит в России распродажу.

В готовый шоп-тур, куда можно отправиться каждый четверг, входит трансфер до Минска, заселение в четырёхзвёздночный отель и приветственный коктейль. В пятницу будет день шопинга, уточнили в АТОР. Также желающие смогут оформить международную банковскую карту Visa или Mastercard. Обратный вылет — в воскресенье. Первый тур стартует уже 25 августа. Поездка обойдётся от 33 504 (без перелёта) до 57 866 рублей за двоих.

Организовать шопинг-тур можно и самостоятельно, ведь добраться от Москвы до Минска не составит труда, добавили в АТОР.