Стали известны детали контракта Дзюбы с клубом "Адана Демирспор"

Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время официально станет игроком турецкого клуба "Адана Демирспор", а контракт будет подписан по схеме "1+1". Об этом Sport24 рассказал спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

"Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме "1+1", — заявил Гектюрк.