Стали известны детали контракта Дзюбы с клубом "Адана Демирспор"
В турецком "Адана Демирспор" рассказали, когда Дзюба может подписать контракт с клубом
Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время официально станет игроком турецкого клуба "Адана Демирспор", а контракт будет подписан по схеме "1+1". Об этом Sport24 рассказал спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.
"Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме "1+1", — заявил Гектюрк.
Ранее стало известно, что Дзюба близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон.
ТАСС / Бобылев Сергей