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18 августа, 11:03

Стали известны детали контракта Дзюбы с клубом "Адана Демирспор"

В турецком "Адана Демирспор" рассказали, когда Дзюба может подписать контракт с клубом

Российский нападающий Артём Дзюба в ближайшее время официально станет игроком турецкого клуба "Адана Демирспор", а контракт будет подписан по схеме "1+1". Об этом Sport24 рассказал спортивный директор клуба Гекхан Гектюрк.

"Дзюба подписал контракт с нашим клубом? Ещё нет, но надеемся, что это произойдёт сегодня! Соглашение будет рассчитано по схеме "1+1", — заявил Гектюрк.

В "Бешикташе" заявили, что никогда не интересовались Дзюбой

В "Бешикташе" заявили, что никогда не интересовались Дзюбой

Ранее стало известно, что Дзюба близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Шамиль Гаджиев

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