Под угрозой безопасность в Европе: Дипломаты РФ показали западные снаряды, которыми ВСУ обстреливают ЗАЭС
Постпредство РФ в Вене показало обломки западных снарядов, используемых для обстрела ЗАЭС
Обломок боеприпаса, которым ВСУ обстреливают ЗАЭС. Обложка © Telegram-канал Russian Mission Vienna
Украинские военные продолжают обстреливать Запорожскую АЭС снарядами западного производства. Их обломки показало постпредство России при международных организациях в Вене.
"На фото представлен один из их компонентов, найденный на станции после одного из обстрелов. Хорошо видны данные производителя — американской компании EaglePicher Technologies", — сказано в телеграм-канале постпредства.
Дипломаты отметили, что киевский режим и его западные кураторы ежедневно ставят под угрозу эксплуатационную и физическую безопасность крупнейшей АЭС в Европе.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.