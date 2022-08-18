Экс-офицер разведки США раскрыл истинную цель ядерного шантажа Запада и Киева с ЗАЭС

Запад вместе с Киевом пытаются вытеснить Россию с территории Запорожской атомной электростанции с помощью ядерного шантажа. Об этом заявил в беседе с RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Это скоординированная политика, что пугает ещё больше, ведь речь идёт о бесконтрольных действиях не только украинских властей, но и международного сообщества. Цель и задача здесь — ядерным шантажом добиться того, чего украинская армия сама сделать не может: вытеснить Россию с Запорожской АЭС", — сказал он.

Бывший американский офицер назвал поразительным то, что на протяжении всего времени, что ЗАЭС находится под контролем ВС РФ, два работающих из шести реактора вырабатывают электроэнергию для Украины. По его словам, эта ситуация является очень опасной, из неё будет трудно найти выход, если Запад продолжит действовать заодно с Киевом вместо того, чтобы сохранять дистанцию и наблюдать за "безответственным поведением" украинских властей.