Экс-офицер разведки США раскрыл истинную цель ядерного шантажа Запада и Киева с ЗАЭС
Экс-офицер разведки США Риттер: Запад и Киев хотят выгнать РФ с ЗАЭС через ядерный шантаж
Запад вместе с Киевом пытаются вытеснить Россию с территории Запорожской атомной электростанции с помощью ядерного шантажа. Об этом заявил в беседе с RT бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Это скоординированная политика, что пугает ещё больше, ведь речь идёт о бесконтрольных действиях не только украинских властей, но и международного сообщества. Цель и задача здесь — ядерным шантажом добиться того, чего украинская армия сама сделать не может: вытеснить Россию с Запорожской АЭС", — сказал он.
Бывший американский офицер назвал поразительным то, что на протяжении всего времени, что ЗАЭС находится под контролем ВС РФ, два работающих из шести реактора вырабатывают электроэнергию для Украины. По его словам, эта ситуация является очень опасной, из неё будет трудно найти выход, если Запад продолжит действовать заодно с Киевом вместо того, чтобы сохранять дистанцию и наблюдать за "безответственным поведением" украинских властей.
"Со стороны Киева и тех, кто поддерживает его на Западе, это очень пугающие, страшные и безответственные действия", — добавил Риттер.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ