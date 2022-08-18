В Латвии снесли памятник Ленину и стелу в честь освобождения Риги
В Риге демонтировали памятник Владимиру Ленину и стелу в честь освобождения города от гитлеровской оккупации, монументы планируется уничтожить. Об этом сообщает LTV.
"Минувшей ночью в Ропажском крае демонтировали советские памятники. В районе демонтировали стелу, посвящённую так называемому освобождению Риги", — сообщает Латвийское телевидение.
Монумент в населённом пункте Стопини снесли ночью, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности. Также в посёлке Муцениеки, в 20 километрах к востоку от Риги, демонтировали один из последних памятников Ленину в Латвии. Сообщается, что весной краевой совет пытался передать эти монументы в собственность Союза художников или музея, но ввиду отсутствия интереса и законодательных ограничений было принято решение их уничтожить.
Напомним, ранее парламент Латвии в срочном окончательном чтении одобрил законопроект о прекращении действия 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивавшей сохранность мемориальных сооружений. Это значило, что препятствий для сноса памятника освободителям Риги с юридической точки зрения теперь нет. Вице-мэр Риги Смилтенс заявлял, что монумент может быть передан России. Однако позже Латвия отказалась от этой идеи.
ТАСС / Таисия Воронцова