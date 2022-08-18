В Латвии снесли памятник Ленину и стелу в честь освобождения Риги

Монумент в населённом пункте Стопини снесли ночью, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать угрозы для общественной безопасности. Также в посёлке Муцениеки, в 20 километрах к востоку от Риги, демонтировали один из последних памятников Ленину в Латвии. Сообщается, что весной краевой совет пытался передать эти монументы в собственность Союза художников или музея, но ввиду отсутствия интереса и законодательных ограничений было принято решение их уничтожить.