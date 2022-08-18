Сын убитого 25 лет назад вице-губернатора Петербурга Маневича хочет снять фильм про отца
Сегодня исполняется 25 лет со дня убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Его сын Артём заявил, что планирует снять фильм про отца. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что есть большой запас видеоматериалов, а некоторые уважаемые люди уже согласились участвовать в проекте. Осталось лишь найти хорошего режиссёра.
Артём Маневич также рассказал, как пройдёт 25-я годовщина смерти отца. Он отметил, что не знает, приедут ли бывшие коллеги вице-губернатора.
"Мы просто соберёмся на кладбище. Сам я никого не обзваниваю и не принуждаю", — сказал он.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге 20 сентября состоятся вернисаж и аукцион работ, посвящённые 25-летию фильма "Брат" и 20-летию со дня смерти Сергея Бодрова. Они пройдут в Арт-центре Алексея Сергиенко.
Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз