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18 августа, 11:42

Сын убитого 25 лет назад вице-губернатора Петербурга Маневича хочет снять фильм про отца

Сегодня исполняется 25 лет со дня убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Его сын Артём заявил, что планирует снять фильм про отца. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что есть большой запас видеоматериалов, а некоторые уважаемые люди уже согласились участвовать в проекте. Осталось лишь найти хорошего режиссёра.

Артём Маневич также рассказал, как пройдёт 25-я годовщина смерти отца. Он отметил, что не знает, приедут ли бывшие коллеги вице-губернатора.

"Мы просто соберёмся на кладбище. Сам я никого не обзваниваю и не принуждаю", — сказал он.

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Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге 20 сентября состоятся вернисаж и аукцион работ, посвящённые 25-летию фильма "Брат" и 20-летию со дня смерти Сергея Бодрова. Они пройдут в Арт-центре Алексея Сергиенко.

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Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Никита Осипов

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