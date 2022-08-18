Минюст предложил запретить аресты по нетяжким экономическим преступлениям

Министерство юстиции России предложило запретить аресты предпринимателей по экономическим преступлениям средней тяжести. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Предлагается установить запрет избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого, обвиняемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности", — сказано в записи.

Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. При этом будут и исключения: если предприниматель нарушит меру пресечения или попытается скрыться от органов предварительного расследования или от суда, тогда его могут отправить под арест.

Также Минюст предлагает установить приоритет применения судом иной меры пресечения, позволяющий бизнесменам продолжать осуществление предпринимательской деятельности.