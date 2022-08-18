Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку
Андрей Алексеенко. Обложка © VK / Город Краснодар
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко решил оставить занимаемый пост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные гордумы, он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
Ожидается, что обращение градоначальника будет рассмотрено на внеочередном заседании Думы уже завтра, 19 августа.
Андрей Алексеенко восемь лет проработал в Администрации Туапсинского района, в 2015-м был утверждён замом губернатора Краснодарского края. В ноябре 2021 года был избран на должность главы Краснодара.
Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.