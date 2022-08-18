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18 августа, 11:56

Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку

<p>Андрей Алексеенко. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/krdru?z=photo-28402455_457279140/album-28402455_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Город Краснодар</a></p>

Андрей Алексеенко. Обложка © VK / Город Краснодар

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко решил оставить занимаемый пост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные гордумы, он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ожидается, что обращение градоначальника будет рассмотрено на внеочередном заседании Думы уже завтра, 19 августа.

Андрей Алексеенко восемь лет проработал в Администрации Туапсинского района, в 2015-м был утверждён замом губернатора Краснодарского края. В ноябре 2021 года был избран на должность главы Краснодара.

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Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Сергей Ерёмин уходит в отставку. Губернатор Александр Усс предложил ему перейти на работу в администрацию края на должность заместителя главы региона.

Наталья Исакова

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