Мэр Краснодара Алексеенко подал в отставку

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко решил оставить занимаемый пост. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные гордумы, он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Ожидается, что обращение градоначальника будет рассмотрено на внеочередном заседании Думы уже завтра, 19 августа.

Андрей Алексеенко восемь лет проработал в Администрации Туапсинского района, в 2015-м был утверждён замом губернатора Краснодарского края. В ноябре 2021 года был избран на должность главы Краснодара.