Business Insider: США передают Украине противорадиолокационные ракеты

США передают Киеву противорадиолокационные ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации. Информация об использовании этих вооружений появилась ещё в начале августа, и сейчас в Пентагоне подтвердили изданию Business Insider эти поставки.

"Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолётов и оказывать воздействие на российские радары", — приводит издание слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.

Официально не уточняется, какие ракеты входят в поставки, но Business Insider считает, что ВСУ получают AGM-88 HARM. Издание подчёркивает, что большого эффекта на ход боевых действий эти вооружения не окажут, потому что на Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.