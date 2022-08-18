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18 августа, 12:03

Business Insider: США передают Украине противорадиолокационные ракеты

США передают Киеву противорадиолокационные ракеты, предназначенные для обнаружения и уничтожения средств радиолокации. Информация об использовании этих вооружений появилась ещё в начале августа, и сейчас в Пентагоне подтвердили изданию Business Insider эти поставки.

"Мы включили [в поставки] ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолётов и оказывать воздействие на российские радары", — приводит издание слова замминистра обороны США по политическим делам Колина Кола.

Официально не уточняется, какие ракеты входят в поставки, но Business Insider считает, что ВСУ получают AGM-88 HARM. Издание подчёркивает, что большого эффекта на ход боевых действий эти вооружения не окажут, потому что на Украине не хватает современных истребителей, а России есть что противопоставить американским ракетам.

Военный эксперт констатировал бесполезность западного "супероружия" на Украине

Военный эксперт констатировал бесполезность западного "супероружия" на Украине

А ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция развеяла миф о западном "супероружии". Он напомнил, что изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, потом о якобы уникальных беспилотниках, а в последнее время на роль "супероружия" продвигаются РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы.

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Wikipedia

Александра Вишнякова

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