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18 августа, 12:06

Главный тренер "Локомотива" отказался говорить о возможной отставке

Главный тренер московского "Локомотива" Йозеф Циннбауэр на пресс-конференции перед матчем с "Химками" отказался говорить о возможной отставке из-за неудачного старта в РПЛ.

"Не хочу говорить о слухах об отставке. Я тренер, моё дело подготовить команду к игре. Мы концентрируемся полностью на подготовке к игре", — заявил наставник.

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По словам Циннбауэра, все разговоры о возможной отставке могут сойти на нет, если "Локомотив" обыграет "Химки" в ближайшем туре РПЛ. Добавим, что после пяти матчей чемпионата страны железнодорожники занимают 13-е место.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Шамиль Гаджиев

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