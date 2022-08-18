Главный тренер "Локомотива" отказался говорить о возможной отставке
Главный тренер московского "Локомотива" Йозеф Циннбауэр на пресс-конференции перед матчем с "Химками" отказался говорить о возможной отставке из-за неудачного старта в РПЛ.
"Не хочу говорить о слухах об отставке. Я — тренер, моё дело — подготовить команду к игре. Мы концентрируемся полностью на подготовке к игре", — заявил наставник.
По словам Циннбауэра, все разговоры о возможной отставке могут сойти на нет, если "Локомотив" обыграет "Химки" в ближайшем туре РПЛ. Добавим, что после пяти матчей чемпионата страны железнодорожники занимают 13-е место.
Обложка ©
ТАСС / Новодережкин Антон